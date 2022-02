Stanotte Davide Silvestri si è confrontato con Alex Belli e Delia Duran, rivelando di essersi rotto le scatole del “teatrino” che la coppia ha portato nella Casa del Grande Fratello Vip.

Quando finisce lo show? Qua dentro è uno show per voi. Per me voi siete, probabilmente più veri di quello che siete qua dentro. Voi sarete anche così, ma qua dentro questa storia portata all’iperbolico, all’estremo, diventa una rottura di palle anche per uno che ci crede, fidati… te lo dico io perché sono uno che non ti vuole andare per forza contro ma siete una rottura di palle.

Sono sicuro che fuori siete identici. Ma qua dentro porti uno come me a non credere e togliere il valore dell’amore. Certo che so dove siamo ed ho assolutamente analizzato anche la struttura di questo programma.