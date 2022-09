Alex Nuccetelli, body builder e pr romano, amico di Francesco Totti nonché l’unico autorizzato dall’ex Capitano a parlare della sua separazione dalla moglie Ilary Blasi, è stato denunciato proprio da quest’ultima. La conduttrice, dopo le numerose esternazioni sul suo conto, ha deciso di ricorrere alle vie legali.

Solo bugie: sarebbero false le dichiarazioni di Alex Nuccetelli su Ilary Blasi diffuse a mezzo stampa e tv nel corso di svariate interviste rilasciate nelle ultime settimane. Tutti lo cercano, tutti lo vogliono. E lui accetta l’invito e svela dettagli e retroscena sulla fine del matrimonio più chiacchierata dell’estate.

Intanto l’ex moglie di Totti è intervenuta attraverso il suo avvocato ed ha deciso di procedere contro Nuccetelli “fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio”.

Lui, di contro, non si è affatto arreso ma ha replicato ulteriormente (video in apertura):

Alla signora Ilary Blasi ricordo che la nostra conoscenza, il nostro incontro, ha letteralmente cambiato in positivo la sua vita e non so per quale motivo, la mia invece ha avuto delle difficoltà abnormi e le ricordo che che quando procede con gli avvocati lo fa verso una persona povera perché dopo anni di Covid il mio lavoro si è dovuto fermare e quattro volte sono stato fermato proprio dalla signora in tutti i reality Mediaset, quindi non so se mi confonde con il marito probabilmente, ma io sono qui, sono pronto.