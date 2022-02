Alex Belli ha iniziato la quarantena che lo porterà dritto nella Casa del Grande Fratello Vip in vista della sua seconda opportunità nel ruolo di concorrente del reality ma con un compito particolare: compiere una scelta.

Dopo aver annunciato il colpo di scena a Verissimo, Alex Belli ha ricevuto la proposta indiscreta da Alfonso Signorini nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip: rientrare nella Casa.

Ecco quali sono state le parole del conduttore:

Che cosa vuole il Grande Fratello? Vuole che tu ritorni in Casa per qualche giorno e metterai fine a questa parola, a questo film, a questa soap d’amore e deciderai se scegliere Soleil, Delia, tutte e due, Basciano, scegli chi ti pare! Diamo un epilogo, non è che avrai molto tempo, credo un paio di settimane…