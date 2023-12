Alex Belli è intervenuto su Twitter (sì, lo so che adesso si chiama “X” ma ancora non riesco ad accettarlo amic*) per commentare le ultime dinamiche della Casa del Grande Fratello svelando il suo punto di vista nei confronti di Beatrice Luzzi.

Alex Belli difende Beatrice Luzzi e commenta Varrese

Il man, essendo un uomo intelligente ed ironico, come volevasi dimostrare è totalmente dalla parte di Beatrice Luzzi:

Posso affermare, che a parer mio Beatrice, sia veramente la più rilevante di questa edizione, la sua personalità, il suo essere sempre lucida con una dialettica oserei dire “erotica”! Forza Bea!

Posso affermare, che a parer mio Beatrice, sia veramente la più rilevante di questa edizione, la sua personalità, il suo essere sempre lucida con una dialettica oserei dire “erotica”!! Forza Bea!!@GrandeFratello #gf #beatriceluzzi pic.twitter.com/xkux4Lz10K — ALEX BELLI (@AXBproduction) December 9, 2023



Successivamente Alex ha condiviso un video con protagonista Varrese che attacca (alle spalle) Beatrice, scrivendo:

È troppo da codardi prendersela con Beatrice con questi toni, completamente fuoriluogo. Ci vorrebbe un bel uomo Alfa per farlo tornare con i piedi per terra!! Fly DOWN man!

È troppo da codardi prendersela con Beatrice con questi toni, completamente fuori Luogo!! Ci vorrebbe un bel uomo Alfa per farlo tornare con i piedi per terra!! Fly DOWN man!!#gf #grandefratello #beatriceluzzi pic.twitter.com/Kciu7EqHzq — ALEX BELLI (@AXBproduction) December 10, 2023



Alfonso, cosa aspetti ad ospitare il man nella Casa per un bel discorso agli uomini tossici che popolano quella zona?