Soleil Sorge è stata accusata di razzismo dal resto delle donne del Grande Fratello Vip. Dopo aver fatto “muro” contro di lei, l’unico che le ha dato confronto è stato Alex Belli.

Io sono certo che la tua intenzione non era razzista e sono convinto che lo sanno anche loro. Sei caduta nella loro trappola. – riporta Biccy.it – Attenta a ogni mossa che fai, loro non aspettano altro che attaccarti. Così come a me ieri sera.

Sono caduto in un tranello, ci sono cascato. Stamani quando sono entrato in confessionale mi hanno detto ‘Belli glissa’. Capisci? Cioè è chiaro cosa intendevano. Gli altri non vedono l’ora di distruggerti è palese. Guarda che questa cosa è soltanto la punta dell’iceberg. Non cedere alle provocazioni e fingi di non ascoltare le cattiverie.