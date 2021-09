Soleil Sorge dopo essersi sfogata con Manila Nazzaro e Jo Squillo ha deciso di chiedere scusa per aver detto “urlate come delle scimmie”. Nonostante le buone intenzioni, nella Casa del Grande Fratello Vip il resto dei concorrenti hanno -chiaramente – deciso di prenderla di mira.

Soleil ha svelato di sentirsi mortificata per l’incomprensione così come riportano i colleghi di Biccy:

Sono mortificata, non pensavo fosse stata presa in quel senso la mia frase. Io ho detto ‘urlate come scimmie’ e vorrei sapere chi si è sentito ferito. L’ho detto nel senso che stavano urlando, Alex, Samy e Ainett. Sono davvero dispiaciuta, ma scimmie l’ho detto per le urla. Tanto che prima di dire ‘scimmie che urlano’ ho ripetuto ‘perché stanno urlando? Non c’è bisogno di urlare’. Non è concepibile il razzismo per me.

Sono cresciuta a Los Angeles, ho sorelle adottive nere e mi fa schifo il razzismo. Non soltanto chi discrimina per razza, ma per qualsiasi cosa. Mi uccide pensare che possiate immaginare questo. Ripeto che sono mortificata perché certe cose non mi appartengono, sono cresciuta in una realtà multietnica e odio chi pensa certe schifezze. Mi distrugge sapere se vi siete sentite toccate.