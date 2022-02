Alex Belli è tornato nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo, questa volta senza la sua Delia Duran. La donna oggi Vippona, si considera ormai single, a differenza di Alex che ha invece ammesso di sentirsi ancora sposato. A detta di Belli, il vero problema starebbe nel fatto che Delia viene troppo condizionata.

Alex Belli ospite a Verissimo

Silvia Toffanin sin dall’inizio dell’intervista ha messo in guardia il suo ospite spiegandogli che non gli avrebbe fatto sconti. Quindi ha dato la parola ad Alex Belli che ha spiegato cosa è accaduto tra lui e Delia dopo la sua uscita dal GF Vip:

Quando ho ritrovato Delia era una donna scossa dal vortice mediatico attorno a questa storia. Le ho chiesto scusa, le ho detto ‘amore, le persone possono sbagliare no? Io ho sbagliato, dall’amicizia siamo andati leggermente un po’ oltre. Io non voglio costruire con Sole né lei con me’. E lei mi fa ‘ok, ti perdono’.

Silvia ha allora insistito affinchè fosse chiaro su un punto: lui è o no innamorato di Soleil?

Sì io sono innamorato di Soleil. Il concetto è che ci sono varie forme d’amore, lo abbiamo sviscerato in tutte le forme. Tu puoi amare una donna ma puoi anche innamorarti in maniera diversa di un’altra persona ma non bisogna essere linciati per questo. Io non ho mai detto che voglio fare un ménage à trois. Ho solo detto che Delia è la donna con cui voglio stare, Soleil è un’amica, che amo nel senso più nobile del termine, c’è una grandissima complicità. Ma mai ho detto che voglio avere un rapporto a tre.

E nel caso in cui Delia dovesse metterlo davanti ad una scelta, tra lei e Soleil, Alex ha replicato:

Nel mio concetto di vita non capisco perché noi dovremmo privarci di avere delle amicizie forti a discapito di qualcos’altro. Se bisogna rinunciare bisogna prendere anche una decisione e la prenderemo se lei me lo chiederà. Trovo molto riduttivo che dobbiamo per forza fare questo tipo di rinunce. Non fa parte della mia vita, di quello che sono e di quello che ha conosciuto Delia. Quando ci siamo conosciuti 3 anni fa abbiamo giocato a carte scoperte. Lei sa che ho questo tipo di vita che ha bisogno di libertà. La mia vita non è incentrata sulla sessualità. Quello che c’è stato con Sole, lo avete visto tutto. A parte tre baci, due giochi e una coperta è stato un rapporto tutto cerebrale. Lo abbiamo visto tutti Silvia. Tra me e Sole c’è una grandissima complicità che è andata anche in una fase erotica e più di dirvi questo non so cosa altro dirvi.

Dopo aver parlato del grande desiderio di avere un figlio ha spiegato cosa vorrebbe fare adesso:

Quello di Delia è un messaggio che vuole darmi. Il GF Vip vissuto da dentro è molto pericoloso perchè non puoi confrontare le notizie che ti arrivano dentro. Quello che ha fatto è una provocazione nei miei confronti. Cosa ho in mente di fare? Nella drammaturgia che mi contraddistingue, come mi ha scritto Soleil, c’è il colpo di scena. In questo momento il colpo di scena non ce l’ho però io l’unica cosa che vorrei è che tutte e due potessero trovare un equilibrio. Il mio colpo di scena? Sottrarmi completamente. Mi piacerebbe sottrarmi e andare via. Ho cercato di farlo la scorsa settimana ma non mi è stato possibile. Ti stupirò Silvia. Sparisco dalla televisione. La sottrazione. Io tenterò di sottrarmi. Mi sottraggo. Lunedì devo esserci per forza al GF Vip per contratto ma dopo lunedì posso gestire questa cosa. Non ci credi? Dai lanciamo la sfida: pronti per la sottrazione? Per fare una quarantena ed entrare in Casa? No…

Ma Silvia che ormai lo ha sgamato, non ci crede affatto ed è convinta invece che stia per tornare più protagonista che mai: “Lo abbiamo capito tutti!”.