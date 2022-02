Il bacio-gate del Grande Fratello Vip ci sta sfuggendo di mano e in confronto il FantaSanremo sembra roba per pivelli. Sophie Codegoni ha spifferato a Jessica che Barù sarebbe finito sotto le coperte con Giucas e Delia Duran e avrebbe avuto una erezione.

Barù e Delia a letto con Giucas: “Ha avuto l’alzabandiera”

News! Stavo iniziando a dormire e sento Giucas che dice a Barù: “No vabbè ti si è alzata la bandiera!”. Ed io gli ho chiesto quando fosse accaduta questa cosa. E lui mi ha detto che sono andati in Love Boat io, Delia e Barù, ci siamo messi nel letto, sotto le coperte a giocare e ridere sotto le coperte… sì, Giucas. Barù si è alzato e aveva l’alzabandiera, mi ha detto così!

Il bacio sarà stato frainteso da Soleil su frase di Gianluca, ma stamattina Sophie dice che Barù e Delia con Giucas sono andati nella love boat e si sono messi sotto le coperte.. Quindi a prescindere dal bacio finto, qualcosa è successo! #gfvip#solearmy #jeru pic.twitter.com/yCpTApxGrn — Catia💐 (@catiuz92) February 5, 2022



Se tra Barù e la moglie di Alex Belli non ci sarebbe stato alcun bacio, per i miei amatissimi amici di Twitter qualcosa tra di loro dovrebbe essere accaduto, almeno in base alla reazione avuta dall’esperto di vini appena lasciato il letto: voi cosa ne pensate?