Tra i protagonisti della passata edizione di Temptation Island 2023 c’è anche Alessia Ligotti, tornata single dopo aver chiuso la sua storia con Federico Viviani, sebbene tra i due pare siano rimasti rapporti più che civili. Ma invece, come procede la frequentazione con il tentatore Lorenzo Di Curzio? I due stanno insieme dopo la fine del programma?

Alessia Ligotti e il single Lollo dopo Temptation: cosa è successo

L’estate di Alessia Ligotti dopo Temptation Island è all’insegna della serenità e delle amiche. La giovane, infatti, dopo aver preso parte alla trasmissione dei sentimenti ed essere tornata single, ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita. Ma come procede con il tentatore Lorenzo (Lollo) Di Curzio, conosciuto nel villaggio?

I due si erano avvicinati durante la trasmissione ed avevano iniziato una conoscenza, ma una volta terminato Temptation Island, anche la loro frequentazione sarebbe finita. Lo ha svelato la stessa ex protagonista del programma attraverso le sue Instagram Stories, rispondendo alle domande degli utenti:

Io e Lollo non ci frequentiamo. Ho capito che siamo caratterialmente incompatibili.

Alessia nel corso di Temptation ha avuto un percorso turbolento con l’allora fidanzato Federico, tanto che durante il falò di confronto i due hanno scelto di separarsi. Tuttavia dopo la fine del programma i due si sono risentiti decidendo di restare in buoni rapporti e la stessa Alessia era intervenuta sui social chiedendo che non venisse insultato Federico per via delle sue scelte.