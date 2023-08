Mirko Brunetti è tornato a parlare sui social della sua esperienza vissuta a Temptation Island, rispondendo alle domande dei follower rispetto al rapporto con la ex fidanzata Perla Vatiero. Oltre a svelare ciò che prova nei suoi confronti, ha anche spiegato come mai i due non si sarebbero incontrati prima.

Mirko e la verità su Perla dopo Temptation Island

Qualcuno ha accusato Mirko di aver dimenticato in pochi giorni cinque anni di relazione, quella avuta con Perla. Il ragazzo però ha voluto fare chiarezza in merito, sottolineando:

Non mi sono dimenticato di cinque anni di relazione, e soprattutto non sono 20 giorni. Quelli sono la parte finale di un percorso e di problemi che già c’erano perché sennò non andavamo in un programma così. Arriva il momento in cui poi una persona capisce e deve avere la maturità ed il coraggio di andare avanti e di lasciare andare quando sai che hai dato tanto, che è stato dato tanto ma che non puoi fare più niente per migliorare quella situazione lì.

Mirko ha anche spiegato come mai non avrebbe più incontrato Perla dopo la fine del programma:

In realtà avevamo deciso di vederci quasi subito dopo la fine del programma, solo che poi sono stati cambiati i programmi, non so per quale motivo, e dopo non c’è più stato il modo di fare un confronto in maniera matura. Ma io non ho mai avuto problemi ad avere un confronto e a parlarle. Poi non ci siamo visti ma in ogni caso abbiamo avuto dei confronti al telefono, sia di quanto successo e sia perché l’ho aiutata in alcune cose del trasloco e del suo lavoro come è giusto che sia, perché non mi sarei tirato indietro, quindi l’unica cosa è che non ci siamo visti perché sono cambiati dei programmi ma non so perché e dopo ho capito che non sarebbe stato un confronto face to face in maniera matura.

L’ex protagonista di Temptation Island ha poi parlato anche del ricongiungimento alla madre e di come a Temptation Island abbia fatto un vero e proprio percorso interiore. Infine, tornando ancora sull’argomento legato alla sua ex Perla, ha replicato alla domanda su come si sente nei suoi confronti: