Perla e Igor dopo Temptation Island: già finita la loro frequentazione?

Come procede tra Perla Vatiero e Igor Zeetti dopo Temptation Island? Secondo qualcuno sarebbe già finita tra loro, per altri la frequentazione non sarebbe mai realmente iniziata. Mentre l’ex di Perla, Mirko, si dice innamoratissimo della sua ex tentatrice Greta con la quale ha lasciato il villaggio di Temptation Island, la sua ex avrebbe invece già chiuso la frequentazione con il suo ex tentatore.

Perla e Igor dopo Temptation Island: fine della frequentazione?

Ad un mese dalla fine delle registrazioni di Temptation Island, tutti i protagonisti dell’edizione si sono ritrovati a chiacchierare con Filippo Bisciglia, aggiornandolo anche sulle loro relazioni. Per Perla e Mirko, come avevamo avuto modo di intuire, non ci sarebbe più alcun futuro.

Lui avrebbe scelto di voltare pagina ed iniziare una nuova relazione con Greta, la sua ex tentatrice, con tanto di tatuaggio di coppia e presentazioni in famiglia. Lei avrebbe rivisto il tentatore Igor, ma sin da subito le differenze di intenti sono state evidenti.

I due non si sono fatti più vedere insieme sui social, sollevando non pochi dubbi. Una conoscenza partita in sordina, certamente, ma che probabilmente sarebbe anche già arrivata al capolinea. Un segnale forte di ciò è stata l’assenza di Perla al compleanno di Igor.

Oltre a questo, l’ex fidanzata di Mirko ha anche spiegato di non stare passando un bel periodo: