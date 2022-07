Alessandra Amoroso conquista San Siro ma sui social è soprattutto l’odio ad avere la meglio. Quello contro la giovane artista salentina, già nei giorni scorsi presa di mira dopo essersi rifiutata di firmare un autografo ad una fan (con tanto di spiegazione della stessa Alessandra). Adesso però, l’ondata di odio ingiustificato da parte dei detrattori ha spinto la cantante ad intervenire con un video.

Quello contro Alessandra Amoroso, nell’ultimo periodo si è trasformato in una sorta di vergognoso ‘massacro social’. Ovviamente dall’altra parte della tastiera non troviamo dei fan della cantante bensì i suoi detrattori storici, quelli che per motivi ignoti non hanno mai accettato il meritato successo di Alessandra.

E per questo nel corso degli anni hanno continuato a vomitare odio nei suoi confronti e verso il suo stesso lavoro. Adesso però, la Amoroso ha deciso di intervenire con un video su Tik Tok in cui chiede di smetterla con tutto questo rancore nei suoi confronti:

Ciao a tutti, ho deciso di fare questo video perché il vostro modo giudicante e aggressivo sta creando davvero tanto odio ovunque. Ogni post che vedo è sporcato da odio senza senso. Perché è da 14 anni che mi comporto, in determinate occasioni, sempre nello stessa maniera e continuerò a farlo anche perché quello per me è il rispetto. La gente mi conosce e sa che non ho mai dato o detto un no che non avesse una motivazione. E quando sbagliavo ho sempre chiesto scusa, cercando di far vedere anche il mio punto di vista.

Cercate, per favore, di ascoltare e non giudicare perché a volte ci sono degli ‘ormai è troppo tardi’ che potrebbero non farvi vivere bene; ve lo assicuro. Io vi mando tanto amore. Conosco bene la mia persona, oggi più che mai. Sono sempre stata grata a tutto quello che la vita mi ha dato, mi ha offerto; riconoscente anche all’amore del mio pubblico. Io rimarrò sempre semplicemente me stessa e andrò avanti sempre avanti nel rispetto e nell’amore. Mando un bacio a tutti, buona estate.