Alessandra Amoroso si è rifiutata di firmare l’autografo ad una fan, particolarmente commossa per averla incontrata, facendo esplodere una grande polemica social che ha richiesto il suo intervento.

Come potete vedere nel video in apertura del nostro articolo, Alessandra Amoroso aveva già tra le mani il cuscino da firmare e il pennarello per scrivere l’autografo (che le aveva passato un assistente della sicurezza).

Forse infastidita dalla reazione un po’ fuori dalle righe della ragazza (“Oddio mi sento male”), ha fatto un passo indietro:

No guarda… la questione è che se lo faccio a te poi gli altri ci rimangono male ed io queste cose non sono abituata a farle, mi dispiace… questo è tuo? (il pennarello, ndr) grazie. Ti ringrazio per aver compreso, sicuramente ci sarà l’occasione, grazie. Vieni a San Siro? Oddio che bello, grazie!

Non voglio giustificare Alessandra in alcun modo però comprendo la sua “stizza”. Si è chiaramente infastidita per l’atteggiamento della ragazza in questione e non è riuscita a nasconderlo. Inoltre, esattamente come ha evidenziato, non voleva fare un torto a nessuno ed ha preferito solo salutare i fan mandando dei baci.

I personaggi famosi sono prima di tutto delle persone (e questa cosa viene dimenticata fin troppo spesso).

AGGIORNAMENTO: Alessandra è intervenuta su Twitter spiegando l’accaduto.

Venerdì ero in Piazza del Popolo per il Tim Summer Hits. Dopo le prove sono scesa a salutare tutte le persone del pubblico nella breve pausa tra le mie prove e quelle dell’artista successivo. Mi è stato chiesto di autografare alcuni oggetti. Considerato il poco tempo e la tanta gente, sapevo che non avrei potuto fare autografi a tutti coloro che lo avrebbero chiesto. In più avrei rischiato di non riuscire a salutare tutti. Nel rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili. Anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo. Come sempre, ho fatto tutto mettendo al primo posto l’amore e il rispetto per la gente. Non ho mai dimenticato e mai dimenticherò che è grazie alla gente, che mi ha sostenuta in questi anni, che faccio questo lavoro e sarò per sempre grata al pubblico. Sempre. Fate entrare l’amore… Tutto quest’odio che state facendo girare non fa bene, credetemi! Me l’ha detto nonna!