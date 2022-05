Ex allieva di Amici di Maria in tour con Alessandra Amoroso (che arriva alla finale): ecco di chi stiamo parlando

Tutto pronto per la finale di Amici 21 che andrà in onda stasera, domenica 15 maggio 2022, in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Maria De Filippi.

Tra gli ospiti dell’appuntamento conclusivo troveremo anche Alessandra Amoroso, così come ha spoilerato Maria De Filippi ieri in diretta radio:

Non so se vi ha detto che parteciperà alla finale domenica sera. Non l’avevi detto? Perché è vietato dalla legge? Non so se si emozionerà, se succederà faremo un fermo immagine di quel momento.

Nel frattempo, il prossimo 13 luglio Alessandra Amoroso sarà in concerto a San Siro e, tramite le sue storie di Instagram ha fatto sapere:

La scorsa settimana ho incontrato (quasi) tutti i ballerini che faranno parte del corpo di ballo di Tutto Accade a San Siro per comunicar loro l’esito delle audizioni. È stato bellissimo, sarà stupendo! Non vedo (e non vediamo) l’ora!

La storia in questione è stata condivisa da Rosa Di Grazia, ex allieva di Amici 20 che ha catturato l’attenzione del pubblico non solo per la sua storia d’amore con Deddy ma anche per le numerose critiche sollevate da Alessandra Celentano nei suoi confronti:

Finalmente posso dirlo. Ho il cuore pieno di gioia. Non ve lo so spiegare. Un altro sogno che diventa realtà. Non ve lo so spiegare.

Rosa Di Grazia, quindi, farà ufficialmente parte del corpo di ballo del tour di Alessandra Amoroso.