Aisha e Crytical, prime parole dopo eliminazione di Amici 21

Aisha e Crytical sono gli eliminati del quarto serale di Amici 21. I due cantanti hanno emozionato nel corso della puntata del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ed andato in onda nella prima serata di ieri. Per loro però il viaggio dentro la Scuola di Amici 21 termina qui.

Quali sono state le prime parole degli eliminati di Amici 21? Come da tradizione Aisha è stata eliminata nel corso della puntata, in studio, mentre Crytical ha appreso della sua eliminazione solo una volta in Casetta.

Terminata la quarta punta del Serale di Amici 21, Aisha, ha commentato:

E’ andata come doveva andare. Quando vieni e formi dei rapporti umani solidi è brutto poi doversene andare, è bruttissimo. Penso sia la parte più brutta. All’inizio è stato strano, tornavo da lezione e entravo in camera, stavo là a scrivere e non parlavo quasi con nessuno. Poi mi sono accorta che esistevano delle persone che effettivamente volevano ascoltare quello che dicevo. Ho cominciato ad aprirmi. Non ho mai festeggiato un compleanno così… Penso all’anno scorso che ero sola, non ero felice e quest’anno è stato il compleanno più bello che abbia mai passato in vita mia con persona che fanno quello che faccio io ed ai quali voglio un bene dell’anima. Non è finita qua, non ci si arrende.