Adriana Volpe, intervistata tra le pagine di Nuovo, si “sbottona” e dice la sua opinione su Soleil Sorge, una delle concorrenti più controverse di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Soleil? Ha carattere, non ha mai perso la sua identità. E’ rimasta lucida in questa situazione. Credo che tra lei e Alex ci siano grande feeling, empatia, dialogo e intesa… Si capiscono con un solo sguardo.

E se per Adriana tra Soleil e Alex ci sarebbe la famosa “chimica”, per quanto riguarda Delia Duran e il matrimonio con il man, l’opinionista del GF Vip è di tutt’altra opinione:

Adriana ha poi confermato la “pace” con Sonia Bruganelli:

In studio io e lei facciamo la ‘lotta’, va bene. L’importante è che ci siano rispetto e stima…

Io ti dico chi ha vinto questa edizione: il triangolo Delia–Soleil–Alex. Come vada vada, loro hanno appassionato. Siamo lì a criticarli, seguirli, infangarli, votarli. Perché Delia è finalista. Per me hanno vinto loro, è la loro edizione.