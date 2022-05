Achille Lauro a sorpresa eliminato dall’Eurovision 2022: la sua reazione

Achille Lauro ha infiammato il pubblico di Torino dell’Eurovision 2022, ma evidentemente non quello europeo che non lo ha premiato fermando la sua corsa per la finale dell’Eurovision 2022. In modo immeritato, ed a sorpresa, è stato eliminato nella seconda semifinale di ieri sera.

Achille Lauro reagisce alla sua eliminazione all’Eurovision 2022

Un’eliminazione che fa subito discutere e che ha tolto ad Achille Lauro ed al pubblico italiano la possibilità di vederlo in sfida con l’Italia rappresentata da Mahmood e Blanco, attesissimi nella serata finale di sabato.

Performance eccellente e pubblico in visibilio, prima di restare senza parole dopo l’annuncio della mancata promozione.

Ma come ha reagito Lauro dopo l’eliminazione? Con un post Instagram in cui scrive:

Grazie Bellezze sbattetemi giù dal toro se riuscite. Ci vediamo in Tour. Vi amo.

Nelle sue Instagram Stories non sono poi mancati gli screen di alcuni articoli con recensioni estremamente positive sulla sua esibizione.

A pesare probabilmente anche l’impossibilità per l’Italia di votare nella seconda semifinale e potrà tornare a farlo solo nella serata finale (ma non per Mahmood e Blanco).