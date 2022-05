C’era grande attesa per la seconda semifinale dell’Eurovision 2022 in vista della performance di Achille Lauro sul palco di Torino. Il cantante nostrano concorre per San Marino e questa sera si è esibito con la sua Stripper riportando sul palco anche l’amico fraterno Boss Doms.

Achille Lauro conquista il pubblico dell’Eurovision 2022

E’ esattamente Lauro che ci aspettavamo, con glitter e boa di piume ma sul palco dell’Eurovision 2022 del PalaOlimpico di Torino, si è infiammato dopo il bacio del suo producer Boss Doms al quale ha fatto seguito una eruzione di fiamme attorno al palco.

Non sono stati i tacchi a fermare Lauro dal salire su un toro meccanico cavalcando mentre continuava a cantare il suo singolo. L’esibizione si è poi conclusa con un vero e proprio boato di apprezzamento per la performance di Lauro ed il commento di Gabriele Corsi:

Ha letteralmente incendiato il palco!

E ad infiammarsi sono stati anche i social: il nome del cantante è in cima alle tendenze di Twitter proprio alle spalle di Eurovision.

He’s a stripper, a cowboy and everything he wants to be! It’s ACHILLE LAURO! 😉 🇸🇲 #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/4x4gB8LcFm — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022

Achille Lauro che trasforma l’Eurovision nel suo Sanremo personale e continua a far scoppiare i fegati mi fa volare✈️✈️

È un vero e proprio animale da palcoscenico 💥💣🔥 #Eurovision #ESC2022 #ESCita pic.twitter.com/OuXeDukHfZ — ❤️Erika❤️Carola × Giulietta🦋🩰💖 (@BiasiErika) May 12, 2022