Eurovision, seconda semifinale: paesi favoriti per la vittoria e quote per Achille Lauro, parlano i bookmaker

In attesa di Mahmood e Blanco, che si esibiranno direttamente nella finalissima di sabato 14 maggio, questa sera sarà Achille Lauro – in gara per San Marino – a salire sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022 con la sua “Stripper”.

Eurovision, quote da outsider per Achille Lauro: parlano i bookmaker

Quote da outsider per il successo del cantante romano, in grande spolvero nelle prove: per Stanleybet.it, la vittoria della semifinale di questa sera vale 20 volte la posta, mentre per Snai la quota sale a 25.

I bookmaker lanciano invece la Svezia, favorita a 1,25 davanti alla Polonia (a una quota compresa tra 4 e 4,50).

L’Ucraina resta saldamente in testa al tabellone del vincente secondo gli scommettitori, a una quota che oscilla tra l’1,48 di Planetwin365 e l’1,50 di Snai e Stanleybet.it.

Il Regno Unito scavalca l’Italia e si porta sul secondo gradino del podio, tra quota 7 e 7,50. La vittoria di Mahmood e Blanco – che alla vigilia della kermesse era offerta a 4 – ora raddoppia a 8 volte la scommessa.