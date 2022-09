Tutto pronto per la settima edizione del Grande Fratello Vip in partenza dal prossimo 19 settembre 2022 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Al fianco di Alfonso Signorini ci saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti nel ruolo di opinioniste.

Così come anticipato da Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni, i concorrenti verranno svelati nel corso della prima puntata del GF Vip che andrà in onda lunedì 19 settembre:

Sono qui per presentarvi il nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni. Ci sarà una super esclusiva in copertina. Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli ed Orietta Berti ci raccontano in anteprima tutte le novità del Grande Fratello Vip che partirà il 19 settembre.

Dei 24 concorrenti si sanno già i primi due, uno è Giovanni Ciacci, l’altro è Wilma Goich. Per gli altri 22 nomi dovremmo aspettare la sera del 19 settembre dove verranno presentati volta per volta. L’intervista ad Alfonso è irresistibile. Questa è la nostra cover story.