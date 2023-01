C’è una frase pronunciata da Wilma Goich e captata dai microfoni del GF Vip che in queste ore sta facendo particolarmente discutere. Si tratta di una esternazione che la cantante avrebbe pronunciato in riferimento ad Oriana nel corso della serata di ieri, caratterizzata da non poche tensioni.

Wilma e la frase shock su Oriana

Le serate aperitivo al GF Vip continuano ad essere caratterizzate da diverse liti e momenti di tensione. Colpa del vino che il Grande Fratello continua a fornire agli inquilini.

Oltre ad aver litigato con Oriana, confidandole che il GF avrebbe chiesto di tenerle d’occhio, Wilma Goich si sarebbe anche resa protagonista di una frase a dir poco discutibile e che gli amici di Twitter hanno segnalato in massa in queste ore.

“Lei si è messa il bianco, poi mescola con il rosso. Vorrei che cadesse per terra”, avrebbe pronunciato la cantante. A supporto della frase detta, anche i video che lo testimonierebbero. C’è da dire che secondo alcuni la cantante, con la frase “vorrei che cadesse per terra”, si sarebbe potuta riferire al bicchiere.

A smentire subito l’ipotesi ci ha pensato una utente che ha riferito la successiva frase della Goich che, forse nel tentativo di aggiustare il tiro rendendosi conto di aver esagerato, avrebbe poi detto: “Cioè, spero di no”.

Intanto Wilma è tra i Vipponi al televoto e candidati all’eliminazione, e sono numerosi coloro che auspicano nella sua uscita il prossimo lunedì (nel nostro sondaggio QUI potrete esprimere il vostro parere).

