Il vino continua ad essere oggetto di discussione nella Casa del GF Vip. Nelle passate ore si è consumato un accesissimo scontro tra Wilma Goich ed Oriana Marzoli, che a proposito di vino, è stata vittima di un vergognoso atto di bullismo da parte di Tavassi.

Oriana e Wilma, scoppia la lite al GF Vip per il vino

Il GF Vip, nella serata di ieri, ha consegnato nella Casa degli alcolici per un aperitivo. E neanche a dirlo, è scoppiata la lite. Secondo Wilma, il Grande Fratello avrebbe chiesto ad alcuni Vipponi (lei compresa) di tenere d’occhio Oriana, parole che hanno inevitabilmente fatto innervosire la venezuelana.

Mentre riempiva i bicchieri degli altri inquilini, rivolgendosi ad Oriana in tono alterato, Wilma ha contestato:

Il vino non ve lo diamo. Bevetevi tutto l’aperitivo, il vino non ve lo diamo. Il Grande Fratello ci ha chiamato là dentro ed ha detto ‘per cortesia controllate i bicchieri di Oriana’. Così ha detto. Tu non bevi lo spritz? Neanche io!