La presenza di di Wilma Goich nella Casa del GF Vip ha riaperto un capitolo inedito sulla vita privata della cantante, ovvero quello relativo al suo matrimonio con Edoardo Vianello, giunto al capolinea. Dopo le parole della Goich nella Casa e dopo quelle di Vianello tratte dal suo libro, il cantante rompe nuovamente il silenzio e torna a parlare tra le pagine del nuovo numero di DiPiù Tv.

Wilma Goich, l’ex marito Edoardo Vianello torna a parlare del matrimonio

Si continua a parlare della fine del loro matrimonio, di chi avrebbe avuto la colpa e di chi ha fatto cosa. In questo caso, Edoardo Vianello ha dato la colpa della fine del matrimonio proprio all’ex moglie Wilma:

Non fui a mandare all’aria il matrimonio, ma lei. Un giorno mi disse di non amare me, ma un altro uomo.

Una verità rispetto alla quale la Vippona ha già replicato asserendo che si trattava di una bugia detta in un momento di esasperazione.

Edoardo Vianello e Wilma Goich hanno vissuto anche momenti molto intensi di grande amore dai quali è nata la figlia Susanna, prematuramente scomparsa. Anche in questo caso doloroso non sono mancate le accuse reciproche. Vianello ha voluto però fare delle precisazioni:

Non l’ho lasciata sola dopo la perdita della nostra figlia, che è stato un dolore troppo grande, ma non voglio dire altro.

Successivamente il cantante si è soffermato sulla ‘cotta’ dell’ex moglie per il giovane Daniele Dal Moro, limitandosi a definirsi “contento per lei” per questo suo amore giovanile, giunto dopo un periodo di grande sofferenza. Al tempo stesso si è detto contento anche per lui: “per anni sono stato etichettato come uno sciupafemmine”, ha riferito, “Ma anche Wilma, come potete vedere, non è da meno ed è molto sensibile al fascino maschile”, ha chiosato, svelando che lo sarebbe stata anche durante il loro matrimonio.