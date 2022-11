Wilma Goich si è innamorata di Daniele Dal Moro e pensa di avere una possibilità una volta fuori dal Grande Fratello Vip. La Nonnì della Casa ha confessato i suoi sentimenti chiacchierando con Patrizia e Sarah (che le hanno dato corda).

“Io lo so, io so… lui può fare quello che vuole ma io so che è amore, io sì. Perché frenare? Ci sono quarant’anni…”, ha affermato Wilma Goich confermando il suo innamoramento, poi ha aggiunto:

Ti voglio dire un’altra cosa, tutti e due siamo consapevoli perché non è che lui sì ed io no… siamo tutti e due talmente uguali che proprio per me può succedere qualsiasi cosa intorno a me ma io non sarò mai gelosa.