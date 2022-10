Wilma Goich prende una decisione contro Nikita: ecco cosa (non) dirà in diretta – VIDEO

Wilma Goich continua ad attaccare Nikita Pelizon, creando dei malumori anche al resto della Casa del Grande Fratello Vip. George Ciupilan, fumando in giardino con la cantante, ha fatto presente il suo stato d’animo.

Wilma Goich prende una decisione contro Nikita: ecco cosa dirà in diretta

“Certe frasi che hai detto nei confronti di Nikita non mi sono piaciute. Io ti dico, per quello che ho visto io, devo essere sincero, non mi sono piaciute determinate cose”, ha affermato George.

Pronta la replica stizzita:

Anche a me non sono piaciute le frasi di Nikita. Ho detto in confessionale che non voglio più dire parolacce… Quando uno mi dice di abbassare i toni con lei solo perché parla a bassa voce e ti lancia frecciate a bassa voce, no grazie.

Oddio George si è svegliato dal letargo? Comunque Wilma rimani una cessa #gfvip pic.twitter.com/nwOdA6mO4N — FioG Le tonnellate di Nikita (@FioG00) October 23, 2022



Oggi pomeriggio, parlando con Elenoire e Giaele, la Goich ha proseguito:

Ipocrisia, la demenza, perché qui è demenza anche. Io posso avere la demenza senile, ma lei ha la demenza giovanile. Quindi demenza, ipocrisia, nullità. Tu vieni a dichiarare determinate cose qui al Grande Fratello e poi ti comporti esattamente facendo esattamente l’opposto di quello che invece dici.

“Ha la demenza giovanile”

Allora non voglio sfociare nella cattiveria ma sinceramente queste tre hanno rotto superato i limiti dello schifo.

Non si può insabbiare perché una ha 70 anni una e trans 3 via dicendo. La linea è stata superata. #gfvip pic.twitter.com/fyeZjSLItn — (@imnichi_) October 23, 2022



Stasera, chiacchierando con il resto dei vipponi che hanno anticipato di cosa si parlerà in puntata, Wilma ha puntato i piedi svelando che non chiederà scusa a Nikita per tutti gli insulti che le ha riservato: