Non si spengono i riflettori attorno al caso Mark Caltagirone e Pamela Prati. L’ex diva del Bagaglino è attualmente protagonista del GF Vip 7 e questo per lei ha significato il ritorno in tv dopo il cosiddetto Prati-gate. Al tempo stesso ha dovuto affrontare inevitabilmente il caso che tanto fece discutere nel 2019 e di cui ancora oggi se ne parla. Ad intervenire di recente è stato anche Maurizio Costanzo attraverso la sua consueta rubrica sul settimanale Nuovo.

Pamela Prati e caso Mark Caltagirone: Maurizio Costanzo commenta

Tra le pagine del noto giornale, una lettrice e spettatrice del GF Vip ha commentato con protagonista Pamela Prati. “Penso che la sua presenza nella casa sia fuori luogo proprio perché questa signora potrebbe aver preso in giro milioni di persone, me compresa”, è stato il suo commento. Costanzo non si è tirato indietro ed ha replicato:

E’ difficile dire che cosa sia successo. Potrebbe essere stata vittima di un raggiro, come dice lei. Oppure la ex primadonna del Bagaglino potrebbe aver preso in giro tutti. Io voglio credere alla sua buona fede.

Il Prati-gate continua a dividere ed alimentare dubbi ed anche il marito di Maria De Filippi ne ha avuti in questi anni, senza nasconderlo. Il giornalista si è espresso anche in merito alla possibilità che la Vippona abbia ottenuto dei compensi dalle sue ospitate:

Direi che è uno scenario possibile, si sa che per avere ospiti in studio molti programmi pagano un gettone. Lei potrebbe averne beneficiato. Di questa circostanza sono convinte le opinioniste.

Sicuramente dalle parole di Costanzo è emersa in qualche modo la solidarietà nei confronti della Prati, asserendo che la sua presenza nel reality non dovrebbe affatto scandalizzare, ribadendo l’impossibilità a dire con assoluta certezza se abbia mentito o meno al pubblico.