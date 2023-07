La discussione avvenuta ad Amici tra Maria De Filippi e Wax durante i provini per entrare nel celebre talent di Canale 5 continua ad incuriosire. Per tale ragione il cantante ne ha parlato di recente, ospite della nuova puntata di Dimmi di te, il format di Lorella Cuccarini su Youtube.

Questa volta Wax ha voluto raccontare nel dettaglio che cosa è realmente accaduto con la conduttrice Maria De Filippi durante i casting per entrare ad Amici. Il suo atteggiamento “prepotente” e “sfacciato”, come ammesso dallo stesso cantante, avrebbe provocato la reazione della padrona di casa:

C’è stato un momento di tensione. Io sono entrato e in maniera abbastanza arrogante, mi sono tolto le scarpe. Come si sa, io canto senza le scarpe. Sono andato a presentarmi, ma ho iniziato in maniera strana, con il piede sbagliato. Ho salutato: “Buongiorno signorine”. C’era Maria, non era molto educato. Comunque, io mi sentivo già a casa, infatti mi sono tolto subito le scarpe. Poi di solito ti fanno le domande, da dove vieni, cosa fai… Io in maniera prepotente, un po’ da sfacciato, ho detto: “Ora devo rispondere a queste domande?”. E, nella mia testa, mi sono detto: “Ma perché devo dire queste cose? Ma perché devo parlare in questa maniera?