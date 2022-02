Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera su Canale 5, Delia Duran ha espresso la volontà di lasciare la Casa: come ha reagito Alex Belli di fronte alla sua richiesta?

“Voglio andare via!”, Delia dà un ultimatum ad Alex: ecco la sua reazione

“Me ne voglio andare, non la voglio fare più questa cosa”, ha fatto presente Delia Duran durante un momento di pausa dalla diretta di Canale 5. Gli attenti amici dei social però, non si sono lasciati scappare di certo questa croccante interazione nella Casa del Grande Fratello Vip.

La reazione di Alex Belli è stata immediata:

Noi siamo forti su questa roba qui. Io ho percepito il tuo messaggio. Il mio ingresso, il rapporto tra la donna della mia vita e l’amica… è inevitabile, non so come dirti… capito? Io e te insieme dobbiamo trovare questo tipo di equilibrio, lo so che tu hai la possibilità insieme a me di poterlo fare.

Delia ha nuovamente messo in evidenza il suo fastidio:

Tu non mi stai aiutando facendo delle cose che veramente mi fanno girare le scatole. Perché fai queste cose? Invece di preoccuparti di me ti preoccupi delle altre.

Ed Alex ha rincarato la dose cercando di rassicurarla:

Ti aiuto amore mio, stai tranquilla. Ti assicuro che non ci saranno più questi atteggiamenti. Ti dico aiutami, la nostra vittoria è il fatto di portare il nostro amore qua dentro. E non è andare via o scappare… Questa cosa qua è iniziata qua dentro e la metteremo a posto qua dentro io e te insieme, va bene? Solo così ne usciremo vincitori, la nostra vittoria è questa amore!

Delia ha concesso ad Alex un’altra possibilità invitandolo a limitare gli avvicinamenti fisici con Soleil Sorge:

Non è possibile che tu abbia questi atteggiamenti intimi perché mi danno fastidio Alex, ho detto esclusivamente un po’ di meno, anche meno! Dai, non mi fare parlare, ti prego…