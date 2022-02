Paolo Sforza, “famoso” per aver fatto il bagno nella Fontana della Reggia di Caserta, ieri sera ha cercato di fare irruzione nello studio del Grande Fratello Vip durante la diretta con Alfonso Signorini.

Il casertano ha fatto irruzione in studio cercando di lanciare un messaggio contro il cyberbullismo. A tal proposito, Paolo Sforza indossava una maglietta che ritraeva la sua faccia e quella di Patrizia De Blanck con la quale ha avuto un battibecco proprio in TV.

La nuova azione “dimostrazione” dell’uomo non si è conclusa – di certo – nel migliore dei modi. Fin da subito, nel tentativo di raggiungere il palco dove c’era Signorini, è stato fermato e trascinato fuori dagli uomini della sicurezza.

Ma chi è Paolo Sforza? Ospite di Pomeriggio 5, aveva spiegato perché si era gettato nella fontana della Reggia di Caserta:

Io ho fatto un’azione dimostrativa. Mi dovrebbero dare una medaglia. Sono un eroe. Ho dimostrato che si poteva fare un attentato. Ho attirato l’attenzione. Ho iniziato con la fontana di Trevi. L’ho fatto per la Patria. Ma voi non fate come me.