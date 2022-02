Alessandro Basciano non ha affatto preso bene il provvedimento del Grande Fratello Vip dopo lo scatto d’ira avuto nel pomeriggio di ieri. Durante la lite accesa con Sophie Codegoni, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne era arrivato quasi ad aggredire fisicamente Alex Belli. Un atteggiamento che né Signorini né il GF Vip ha potuto o voluto tollerare, punendo il Vippone con la nomination d’ufficio.

Durante al puntata di ieri del Grande Fratello Vip, quindi, il padrone di casa ha letto il provvedimento a carico di Alessandro Basciano in seguito al quale il concorrente è rimasto particolarmente rammaricato al punto da arrivare a minacciare di lasciare il reality.

Confrontandosi con alcuni suoi inquilini, Alessandro ha commentato:

Dopo la puntata il suo sfogo è proseguito con la fidanzata Sophie e, seppur ammettendo i suoi errori, ha mostrato un certo disappunto nei confronti del GF Vip che ha attaccato tra le righe:

Non c’è rispetto reciproco, questa è la verità. Io sono obiettivo, avrò i miei modi di me**a, ma sono obiettivo. Due pesi, due misure, con me non è stato fatto questo. Non si è sentita mezza parola fuori posto di quelle che mi hai detto tu. Sei andata pesante oggi, non si è visto l’inizio. Non hanno fatto vedere te che mi venivi vicino, che mi hai provocato. Non è giusto.