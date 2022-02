I litigi nella Casa del Grande Fratello Vip non si fermano mai. E così anche Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno discusso perché la ex tronista non lascia spazio al fidanzato per potersi esprimere: “Sto parlando e tu mi parli sopra e mi rode il cul*”.

Alessandro “minaccia” Alex perché ride con Sophie: scoppia il caos al GF Vip

Basciano ha proseguito commentando ancora le ultime discussioni della Casa: “Parlo e mi parla sopra rompendo i coglion*, non sei al centro dell’attenzione in questo momento! Ma se ti sto sul cazz* cosa ci stai a fare con uno come me? Falla finita!”.

“State parlando del nulla”, ha tagliato corto Soleil: “siete in un loop inutile”.

Successivamente, in giardino, Alessandro si è arrabbiato pure con Alex sentendosi preso in giro:

Non c’è un cazz* da ridere. Te le do veramente. Me la prendo con te, non sto giocando più. La prossima volta che passo e ridi… non fatemi perdere il controllo, te in primis. Non sto scherzando, ti lancio un peso. Ti ho detto di non ridere! Questo è il rispetto che Sophie ha di me.

Alessandro ha preso a calci le sedie e poi si è fatto medicare da Sophie:

Non permetterti mai più di sminuirmi. Non toccarmi… sei irrispettosa. Pensa se io ti prendo per il cul* se hai subìto un torto. Tu mi stai ridendo in faccia e io non ho neanche piacere che tu stia qua, preparati per la serata. Non ci stare con me… Qui e fuori sono così, non mi cambierai mai. Tu sei prevenuta. La persona che io amo non deve permettersi di fare una cosa del genere e sghignazzare.

Sophie, visibilmente dispiaciuta, ha chiesto scusa al fidanzato:

Non era mio intento sminuirti e ti chiedo scusa se hai percepito questo, ero io nervosa.

Ma uno a dieci quanto è tossico questo rapporto?