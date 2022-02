La spesa è uno degli argomenti di discussione più “accesi” dei reality show, Grande Fratello Vip incluso. Dopo la discussione tra Lulù e Sophie, anche Jessica Selassiè ha litigato con Nathaly Caldonazzo accusandola di rubare il cibo.

Nathaly attacca Jessica: “Mangi come un animale, non ti vuole nessuno!”

I fiocchi di latte li ho messi da parte per Lulù perché non mangia altro. Lo sappiamo tutti che ti nascondi qualunque cosa. Adesso stanno tutti zitti ma è così… ma chi ti infama? E’ la pura verità! Queste sono le mie regole baby, ma levati! Avrai vita breve qui dentro Nat, molto presto.

Ogni volta chiudiamo gli occhi, lascia perdere Nathaly… Non parlare mai più sulla divisione della spesa. Ti sei rubata il riso di Soleil, le banane, un sacco di sottilette. Tutte le cose che ti infratti di nascosto. Tanto lo sappiamo tutti che ti nascondi il cibo, ti prendiamo anche in giro. Lo sa tutta la casa. Non ti permettere mai più a metterti in mezzo per queste cose.

Nathaly Caldonazzo ha replicato e ci è andata giù pesante:

Ma chi cazz* ruba, ma come ti permetti? Parli tu che sai pure quanti chicchi di sale ci sono. Ma tu come ti permetti a dire che io rubo il cibo? Dimmi dove, cosa e quando… dimmelo! Quando arriva la bresaola il lunedì te la mangi con le mani e la strappi come un animale.

Non è così… stai infamando. Sei tu che c’hai la cosa di proprietà su tutto, dalle persone al cibo, fai ridere i polli.

Ma tanto lei è famosa per fare le cose da mercato rionale. Se n’è accorta tutta Italia l’altra puntata che urlavi come una scimmia per un uomo che non è tuo. Ma dai, fai ridere. Mentre Signorini parlava lei urlava come al mercato rionale dai perché le avevano preso l’uomo suo. Tu soffri poverina perché nessuno ti vuole. E’ quello il problema. Mangi per 10, stai sempre a mangiare.