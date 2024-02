“La notte porta consiglio”, si dice. Eppure nella Casa del Grande Fratello, col calare delle tenebre, ormai da tempo accade qualcosa rimasta finora nell’ombra. Tutto merito della diretta che, come sappiamo, intorno alle 2.00 cessa di esistere sia sul sito del reality che su Mediaset Extra.

Violato il regolamento al Grande Fratello ma un video smaschera alcuni concorrenti

Ma cosa accade se dovesse sforare oltre l’orario stabilito? E’ quanto successo ieri sera, quando dopo lo spegnimento delle luci, la diretta si è prolungata ancora per un po’ svelando finalmente cosa accade in camera quando Garibaldi, Anita, Letizia, Paolo e Greta si ritrovano al buio.

Gli stessi che accusano Beatrice di parlare senza microfono, appena cala la notte sono soliti riunirsi in camera, armati di carta e penna, per mettere a punto le loro strategie. Ed ora la conferma arriva direttamente da un video che ha smascherato definitivamente il gruppetto, reo di aver violato il regolamento del Grande Fratello.

Questo ha portato anche ad avere le risposte alle tante domande legate ad alcune affermazioni come “ne parliamo dopo, di notte”. Proprio così: scattata la fine della diretta televisiva, Anita, Giuseppe e Rosy si sono riuniti in camera ed hanno iniziato a parlare di nomination e televoto, con tanto di foglio per le mani sul quale indicare la propria strategia e prendere le relative decisioni sul da farsi, il tutto all’ombra del resto della Casa.

Questa roba è da squalifica. Hanno le liste con nomi e date con chi nominare e fare uscire. #grandefratello pic.twitter.com/kYGMn5J3Si — Cateri’ (@ReginaPuffa) February 1, 2024

I pagliacci, pensando che la diretta fosse conclusa hanno iniziato a parlare di nomination accordandosi, tanto che hanno dovuto censurare.#grandefratello pic.twitter.com/FuzPI9pwI0 — virs (@middleton____) February 1, 2024