Beatrice Luzzi continua ad essere nel mirino del Grande Fratello e di una buona parte dei concorrenti. Grecia Colmenares, dapprima amica dell’attrice, ha deciso di vuotare il sacco in diretta, durante l’ultima puntata, accusando la Luzzi di parlare senza microfono e richiedendo per questo l’intervento della produzione.

Le accuse a Beatrice: “Parla senza microfono”: il provvedimento

Nella giornata di ieri è arrivata la decisione del Grande Fratello, che attraverso un comunicato ufficiale letto da Fiordaliso e Federico ha parlato della violazione del regolamento ed ha espresso il provvedimento preso:

Il budget sarebbe stato di 320 euro. La continua violazione del regolamento, parlando ripetutamente senza microfono nonostante i continui richiami del Grande Fratello non potrà non avere come conseguenza una decurtazione del budget del 30%. Per la vostra spesa settimanale avete a disposizione 224 euro. Collaborate insieme per scegliere come gestire al meglio la somma buona spesa. Ce lo meritiamo ragazzi…

Massimiliano Varrese, a quel punto, dopo aver applaudito la decisione del Grande Fratello ha commentato alle ultime parole di Fiordaliso:

No, io non me lo merito. Io non me lo merito assolutamente. Fate meno i furbi. Ci sono i furbi che lo fanno continuamente e dicono agli altri che non lo mettono.

ORA NESSUNO HA MAI PARLATO SENZA MICROFONO,E IL GARRESE CHE ACCUSA BEA TUTELANDO TUTTI GLI ALTRI! MA QUANTO SONO FALSI???#LUZZERS #grandefratello pic.twitter.com/4BTEouiMLl — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) January 30, 2024

Anche altri concorrenti si sono dissociati, non sentendosi coinvolti dal provvedimento, ma in realtà Beatrice non sarebbe la sola a parlare senza microfoni, come dimostrato da una serie di video che adesso smaschera anche altri gieffini, da Anita a Greta, Rosy e lo stesso Varrese.

I video che smascherano gli altri concorrenti

PURE LA NOTTE ROSY SI DEVE METTERE IL MICROFONO TRE QUATTRO VOLTE A NOTTE LA RICHIAMANO NO PERÒ È BEA CHE PARLA DI NOTTE SENZA MICROFONO #grandefratello pic.twitter.com/nLUroQgStm — M_art (@leo_Mmarti) January 22, 2024

Anita: “Erano almeno le 4, noi dormivamo e ho sentito “Beatrice il microfono”, Grecia si è arrabbiata e gli ha fatto “ci avete svegliati a tutti”” Però quando il gruppetto sghignazzava dentro la camera da letto fino a tarda mattina andava tutto bene, vero?#GrandeFratello pic.twitter.com/WiTnb5YLlP — Elisa  (@__Elisa94__) January 25, 2024

Letizia ammette di parlare senza microfono a Rosy!

Come mai se la prendono solo con Beatrice? Hanno rotto il c4zzo! L’HO DETTO #GrandeFratello #LUZZERS pic.twitter.com/ERQpwmwQMN — BibbiCleou💧 (@BCleou) January 30, 2024

Anita che gode perché stanotte hanno richiamato Beatrice per il microfono, parla proprio lei che non lo usa da cinque mesi e avendo la tresca con l’autore ogni notte spettegola senza microfono e informa i suoi amichetti su ciò che succede fuori🤦🏻😂 #GrandeFratello pic.twitter.com/Sh9RJY0ReU — ❤️Erika✨ SOUVENIR ERA 🧩❤️🌓💐 (@BiasiErika) January 25, 2024

GRETA COMUNQUE ANCHE LE TUE AMICHE ANITA E ROSY PARLANO SENZA MICROFONO MUTA DEVI STARE #GrandeFratello pic.twitter.com/dAbXfWz2Xt — Thehedge_nft (@ThehedgeNft) January 28, 2024

Guru: “Beatrice, tu sei la prima fautrice del parlare senza microfono sotto le coperte”. Bea: “No caro Massimiliano. Tu hai un problema serio con me e questo non lo risolverai mai” 👑🔥#GrandeFratello pic.twitter.com/FAOae6IDwN — Oltracotanza (@oltracotanza) January 30, 2024

Grecia tutta sta cattiveria nel dire ad Alfonso che Bea parla senza microfono , la tua amica Anita lo fa da sempre perché non l hai detto ieri sera , cara Grecia sei sempre stata aiutata al televoto ma alla prossima saluti la casa — 🔴 NIKOL 👠🌺🌸👠 (@Nikol863180341) January 30, 2024