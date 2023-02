Dopo Amici di Maria per LDA si apre una nuova parentesi della sua giovane carriera musicale con la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con la canzone “Se poi domani”: qual è il suo significato?

Perché LDA non duetta con Gigi D’Alessio? Nome e significato canzone

Scritta con Alessandro Caiazza e composta da Francesco D’Alessio e dallo stesso artista, Se poi domani è, per LDA: “una canzone romantica scritta in un momento di indecisione. Come in tutte le storie d’amore, ci si chiede se ciò che si prova sia la realtà o una bugia. Spero di riuscire a trasmettere le mie sensazioni e che le persone si possano ritrovare nelle mie parole”.

LDA si chiama così perché ha preso le iniziali del suo nome e cognome: Luca D’Alessio. Durante la serata della cover, l’ex amico di Maria si presenterà sul palcoscenico con Alex Britti presentando “Oggi sono io”.

Perché LDA non ha deciso di duettare con papà Gigi D’Alessio durante la serata delle cover di venerdì sera? L’arcano lo svela il giudice di The Voice Senior:

Luca deve fare la sua strada come è giusto che sia. Oggi non è un vantaggio essere figlio di qualcuno. Io ovviamente gli do’ consigli da padre e anche per quanto riguarda la parte artistica, ma Luca deve andare avanti con le proprie forze. Non sarebbe giusto nei confronti degli altri perché poi magari chi non è “figlio di” non può avere l’opportunità? Io non sono stato figlio di nessuno e sono andato avanti. Luca deve capire anche quando sbaglia, deve sbagliare perché solo quando si sbaglia si capiscono gli errori. Avere una persona che ti porta per mano, vuol dire avere la vita facile e che ti piace vincere facile.