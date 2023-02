Nuovi capricci da diva per Chiara Ferragni a Sanremo 2023? Dopo le indiscrezioni secondo le quali la signora Lucia non avrebbe voluto posare con le altre co-conduttrici della kermesse – poi smentite dalla stessa con tanto di foto sorridente e in accappatoio – adesso il blog di DavideMaggio.it aggiunge nuovi scoppiettanti retroscena.

Chiara Ferragni ed il contratto per Sanremo 2023

Possiamo rivelarvi che il contratto di Chiara Ferragni per il Festival prevede un vincolo totale delle immagini. Ciò significa che l’utilizzo di qualsiasi immagine o contributo dell’influencer cremonese non è consentito, anzi è espressamente vietato perché vincolato alla sola messa in onda Rai.

E’ quanto fa sapere Davide Maggio sulle ultime di “Chiara Maestà”, che sottolinea come il presunto veto non è chiaro se sia esteso anche a Rai Play. Se così fosse, aggiunge, “sarebbe quanto meno singolare vedere le puntate di Sanremo su Rai Play editate per tagliare gli interventi dell’influencer. Allo stesso modo ci si chiede se i programmi Rai possano utilizzare le immagini della signora Lucia o, anche in questo caso, il divieto è totale”.

Dunque, sempre se l’indiscrezione dovesse trovare conferma, il solo modo per vedere la Ferragni all’Ariston è quello di guardare in diretta il Festival di Sanremo 2023.