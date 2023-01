Primi capricci da diva per Chiara Ferragni a Sanremo 2023. Secondo quando apprende Davide Maggio, l’imprenditrice digitale da milioni di follower, avrebbe fatto delle richieste particolari che avrebbero fatto storcere il naso agli addetti ai lavori.

A giudicare dai primi ‘dietro le quinte’ intercettati, sembra che l’influencer di Cremona abbia iniziato a fare un po’ i capricci come una diva. Innanzitutto, la Ferragni pare non abbia alcuna intenzione di posare con le altre co-conduttrici della kermesse per i servizi fotografici di rito. Per lei, solo scatti in solitaria. Della serie: “Girls supporting girls but not co-hosts”.