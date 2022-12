Selvaggia Lucarelli ha sempre detto ciò che pensava e spesso questo suo pregio è stato additato da molti come un difetto. In una lunga e interessante intervista a FQMagazine, la giornalista e giurata di Ballando con le Stelle ha parlato anche di pregiudizi, del suo rapporto con Barbara d’Urso e del pandoro di Chiara Ferragni, sul quale proprio la giornalista ha sollevato una serie di ombre.

A domanda diretta, Selvaggia Lucarelli ha spiegato di non aver mai alimentato pregiudizi in questi anni. Piuttosto ciò che succede, a suo dire, sarebbe questo:

Dà fastidio ciò che dico e per delegittimare ciò che dico, mi delegittimano. Non ho un brutto carattere, ho idee cristalline: ha un brutto carattere chi non prende mai posizione. E io detesto gli ignavi e i cerchiobottisti.

In un tweet ha recentemente usato parole positive sul podcast di Barbara d’Urso, nei confronti della quale ha spesso riservato cadute critiche. Che sia, questo, un segnale di riappacificazione? Selvaggia in merito ha spiegato:

Della D’Urso penso esattamente ciò che pensavo prima. Ma una mattina mi sono svegliata presto, mi è capitato di ascoltarlo pensando che l’avrei mollato dopo cinque minuti, invece mi è piaciuto. Non è capolavoro, ma rispetto a ciò che fa l’ho trovato onesto e divertente: c’è una D’Urso leggera e autoironica, un barlume di verità. Ma non c’è alcun riavvicinamento.

L’intervista si è conclusa con un’altra curiosità: mangerà per caso il famoso pandoro di Chiara Ferragni?

Decisamente no. Primo perché Lorenzo è fissato coi pandori artigianali. E poi perché tutta l’operazione è di una opacità imbarazzante. Io non ce l’ho con la Ferragni e non mi aspetto una risposta da lei: la risposta la deve ai consumatori.



La cosa che mi disturba è la sua presunta superiorità nel non rendere conto di un errore: non rispondere alle domande è una strategia di comunicazione che trovo lecita fino a quando non si scivola sulla beneficenza. E lei in questo caso ha sbagliato.