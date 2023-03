Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, ha nuovamente parlato del Grande Fratello Vip nella speranza che Mediaset lo faccia sparire letteralmente dal suo palinsesto: “Barbara d’Urso veniva presa di mira quando conduceva il GF, ma le sue edizioni erano meno grevi”.

Il nulla assoluto su cui questi show si basano è ormai venuto a noia anche ai fan più incalliti, che di parolacce, bullismo, volgarità e discussioni vuote non ne possono proprio più. E finalmente, dopo tanto tempo, lo dicono.

Scrive Carlo Rienzi sul blog del Codacons.

Poi aggiunge:

Credo si sia aspettato fin troppo per fare qualcosa. Se ne facciano una ragione, nei piani alti delle varie emittenti televisive: è tempo ormai di ritirare dai palinsesti questi programmi, ormai obsoleti e impresentabili quanto ai modelli di vita proposti ai nostri giovani.

Non c’è altro da dire, lo chiedono gli spettatori stessi: è tempo di chiudere il Grande Fratello Vip e i reality in genere. I dirigenti non penseranno mica di mandare ancora avanti le loro TV con simili cavolate?