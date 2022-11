Giaele De Donà ha paura che il marito possa allontanarsi dopo le ultime dinamiche del Grande Fratello Vip. Bradford Beck, così come abbiamo visto durante l’ultima puntata, è stato anche paparazzato in giro per locali con alcune donne.

“Mio marito si sta vendicando”, la tesi di Giaele De Donà al GF Vip

Giaele De Donà si è messa a piangere preoccupata per il suo matrimonio: “Rimango dell’idea che sta succedendo qualcosa che non so, ci sono troppe cose che iniziano a non tornare. Mi aspetto un messaggio. Non mi ha ancora mandato un aereo, la mia famiglia non mi viene a trovare. Vorrei parlarci e vorrei vederlo”.

Nonostante i suoi compagni d’avventura abbiano provato a consolarla, la Donà è sicura di cosa starebbe accadendo: “Secondo me si sta vendicando”.

Durante la giornata, i vipponi del Grande Fratello Vip si sono intrattenuti con un finto talk show dove Giaele ha lanciato un messaggio al marito Bradford:

Brad ti aspetto qui al Grande Fratello il prima possibile così possiamo parlare e mi puoi dare delle spiegazioni. Se ti ha dato fastidio qualcosa fammelo sapere. Ti amo da morire, ti penso sempre, ti aspetto qui. Mi manchi.