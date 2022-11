Sono ore difficili, queste, per Carolina Marconi che ha fatto sapere la sua intenzione di abbandonare il GF Vip. Una confidenza che è giunta questa mattina, come un fulmine a ciel sereno e che ha contenuto un diretto e preciso attacco nei confronti degli autori del reality.

Carolina Marconi abbandona il GF Vip? La confidenza

Carolina Marconi è tra i nominati della passata puntata e quindi a rischio eliminazione. Potrebbe essere proprio lei a dover abbandonare la Casa nella puntata di domani del GF Vip, ma ancor prima del nuovo appuntamento, l’ex gieffina ha annunciato il suo desiderio di abbandonare il programma.

La confidenza è stata fatta questa mattina a Nikita: “Io non mi sento più, questo volevo dire. Mi volevano aizzare e io ho detto ‘rinuncio ai soldi che mi fanno comodo per la mia gravidanza, io rinuncio alla permanenza e me ne vado’”, ha confidato all’amica.

Nikita, di contro, non si è detta affatto d’accordo ed anzi l’ha spronata a non mollare proprio adesso e a non dare ascolto a coloro che la considerano falsa. Ma Carolina ha invece rivolto un attacco direttamente agli autori del GF Vip:

No, perché sembra che loro stessi non mi vogliono, gli autori…

A quel punto però è inevitabilmente scattata la censura, sebbene le due Vippone abbiano continuato a chiacchierare. Carolina, a questo punto, deciderà di abbandonare prima del tempo o il suo è stato una sorta di “appello” al pubblico affinché possa essere eliminata direttamente nella puntata di domani?