Micol Incorvaia entra al GF Vip per riprendersi Edoardo Donnamaria: l’indiscrezione

A quanto pare Micol Incorvaia sta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip con il preciso intento di riprendersi Edoardo Donnamaria. Il suo ex fidanzato, una volta fatto il suo ingresso nella residenza di Cinecittà, ha letteralmente perso la testa per Antonella Fiordelisi.

Micol Incorvaia vuole riprendersi Edoardo Donnamaria

A quanto pare, Micol Incorvaia entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip con un obiettivo preciso: tornare tra le braccia di Edoardo Donnamaria, ci riuscirà? La sorella minore di Clizia è pronta per il suo ingresso direttamente nella prima serata di domani.

Insieme a Micol entreranno anche: Luciano Punzo, Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Sarah Altobello e Oriana Marzoli.

questo sta per diventare un micol incorvaia stan account

LEI NON CI DELUDERÀ LO SO#GFVIP pic.twitter.com/5QjWPmnflY — V (@harsiness) November 2, 2022