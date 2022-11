Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia hanno avuto una storia. Giovedì, la sorella di Clizia entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip pronta a mettere in “discussione” la storia con Antonella Fiordelisi.

Nel frattempo, i miei adorabili amic* di Twitter, che ne sanno sempre una più di Fata Piumetta, hanno ritrovato alcuni screen contenenti degli scambi social proprio tra Edoardo e Micol che risalgono al 2020, con tanto di hashtag #ciavarrini.

Edoardo Donnamaria, scherzava sulla taglia di reggiseno della Incorvaia:

Per quel che conta per me hai le tett* grosse dentro e va benissimo così.