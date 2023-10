Dopo l’abbandono improvviso di Heidi Baci dal Grande Fratello, la lettera dell’ex concorrente piomba nella Casa come un fulmine a ciel sereno, comprese le teorie “fantasiose” di Massimiliano Varrese al termine della diretta.

Ciao ragazzi, dopo la mia uscita così improvvisa è doveroso darvi delle spiegazioni. Nell’ultimo periodo all’interno della casa ho mostrato segni di titubanza, ero scossa e dubbiosa, e i miei genitori hanno vissuto con malessere alcune vicissitudini degli ultimi giorni, in particolar modo mia madre.

Non posso entrare nel dettaglio e darvi altre informazioni in questo momento, la situazione è ancora delicata. Posso solo dirvi che ho compreso il gesto di mio padre. Mi dispiace molto non essere riuscita a salutarvi, ma in quel momento era l’unica cosa giusta da fare. Nella vita ci sono delle priorità e la mia famiglia aveva bisogno di me.