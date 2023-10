Giampiero Mughini, attualmente, è la vera sorpresa di questo Grande Fratello. Colto, intelligente ed empatico, soprattutto nei confronti dei concorrenti più giovani. Per questo motivo ha voluto commentare il padre di Heidi e il suo atteggiamento molto controverso.

Adesso che il quadro è più completo parto da un fatto, l’uomo con il quale questa ragazza di 26 anni aveva intavolato un rapporto, non è esattamente un trafficante di droga, o che so io, un camorrista è una persona assolutamente perbene e allora con quale diritto entri con quel cipiglio a buttare sul piatto della bilancia il malessere della madre, che rispetto, ma che non so.

A casa mia, mio padre era fascista ed ha patito il fatto di esserlo stato, io ero uno scapestrato di sinistra e non mi ha mai detto una parola.