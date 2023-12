Alex Belli, dopo aver espresso un suo precedente parere su Massimiliano Varrese è intervenuto nuovamente. Dopo le scuse dell’ex Carramba Boy che, nel corso della diretta del Grande Fratello, si è cosparso il capo di cenere, il man della factory è tornato sulla questione.

Varrese: “quelle scuse non reggono”, ex vippone sbotta

Dopo il preciso punto di vista di Gessica Notaro e Valentina Pitzalis, Signorini ha voluto avvertire Massimiliano Varrese che si è scusato in diretta:

Vedendo dall’esterno so che questo atteggiamento può essere interpretato come mi dici, me ne scuso. Non c’è mai stata nella mia volontà nessuna intenzione, appunto, di nuocere e di denigrare Beatrice in questo senso. Mi dispiace e me ne scuso anche nei suoi confronti.

A volte, come dicevo prima, il mio atteggiamento, la mia postura, sembro un Carabiniere.

Vedo un atteggiamento non bello, me ne dispiaccio, ma è più una recita che un atteggiamento.

Ho fatto un grande errore, è la prima volta che partecipo a un reality e da quando sono piccolo mi hanno abituato a stare su un set. Ho confuso l’attore dalla realtà.