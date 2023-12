Neppure Babbo Natale è riuscito a calmare gli animi dei coinquilini del Grande Fratello, e alcuni sembrano proprio non poter sopportare più il modo in cui si comportano gli altri. Il primo della lista è Massimiliano Varrese.

L’ex Carramba Boy sta covando chissà cosa nei confronti di Beatrice Luzzi. Varrese, confrontandosi con la sua ex Monia La Ferrera, ha svelato di essere pronto a cambiare (di nuovo) atteggiamento.

Il riferimento, anche se un po’ nascosto come un tesoro pirata, è sicuramente rivolto a Beatrice, che è appena tornata nella casa più occhiata d’Italia e sta già scatenando gli animi agitati di Massimiliano e Giuseppe.

Il gieffino, con un’espressione da guerriero in missione, ha dichiarato:

Però non qui, adopero un’altra via. Non mi faccio rovinare più da nessuno, ci sono molte cose che vanno sistemate. Se sento arrivare un’altra chiacchiera del genere al mio orecchio, faccio… sono tornato il vecchio Massimiliano. Quello che quando non parla più… il vero Massi. Quello di prima era un personaggio. Questo è quello vero, quello che usa altre frequenze. C’è molto bisogno, non solo per me.