Giuseppe Garibaldi continua ad essere nell’occhio del ciclone per via delle sue esternazioni infelici nei confronti di Beatrice Luzzi, sua ex fiamma nella Casa del Grande Fratello.

“Problemi di testa”, Garibaldi offende Beatrice e dà un ultimatum agli autori

Dopo essere stato additato come il “burattinaio” della Casa, Garibaldi si è molto arrabbiato prendendosela con Beatrice nonostante queste parole fossero uscite fuori dalla bocca di Maddaloni.

Questa rabbia si è sfogata pure dando un pugno contro il muro “spaccandosi” una mano. Di seguito, in Confessionale ha spiegato:

Ma che burattinaio sono io qui dentro? Sono uno come te, anzi se c’è stata qualcuna che ha giocato sei stata tu con i miei sentimenti. Ancora oggi lo penso. E’ da prima che mi dice “sei un burattinaio” e poi “sei un gigolò”. Non rispondi una, non rispondi due, non rispondi tre e poi…Dall’inizio alla fine non mi ha mai detto una bella parola. Mai.

Beatrice Luzzi, confidandosi con Vittorio Menozzi, ha fatto il quadro preciso dell’attuale situazione:

L’altra sera ho stupidamente e giocosamente riportato una cosa che alla fine poteva pure lusingarlo e che aveva appena detto Marco Maddaloni, non l’ho detto io. Né io l’avevo mai pensata. Adesso comincio a pensarla perché un atteggiamento del genere, così discriminatorio etc., è per mettermi in difficoltà.

Giuseppe, nel frattempo, ha sganciato un ultimatum:

Qui dentro, o io o lei. Basta. Mi ha portato all’estremo. Ora, se permetti, io non glielo concedo più.

ha ragggggione, sono completamente dalla sua parte, apriamo immediatamente un televoto flash così lo possiamo accontentare ❤️pic.twitter.com/ST5TyE7Kyl — Paola. 🎄 (@Iperborea_) December 26, 2023



Poi il nuovo agghiacciante scivolone contro Beatrice:

E’ fuori di testa. E’ fuori. Per me ha dei problemi…Problemi di testa.