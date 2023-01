Valentina e Stefano sono stati i protagonisti indiscussi della prima puntata di C’è posta per te. Lui vittima del tradimento di lei, alla fine emerge una storia nella storia. La mittente della missiva, infatti, è chiaramente vittima a sua volta di un atteggiamento estremamente maschilista e incastrata in una relazione particolarmente tossica, giudicata tale anche dai Ferragnez (video in apertura).

Dopo numerosi ripensamenti ed accuse, alla fine Stefano ha deciso di aprire la busta con il supporto di Maria De Filippi. Una storia emblematica che ha fatto intervenire persino il Telefono Rosa.

Ma dunque, dopo la puntata di C’è posta per te, Valentina e Stefano stanno ancora insieme? Da quanto trapelato sui social, sembrerebbe proprio di sì. La stessa Valentina aveva postato una serie di scatti social con un lungo post che lasciava ben sperare:

Torneremo a sorridere, perché quello che sei in fondo al tuo cuore solo io posso saperlo e chi ti conosce davvero. E’ facile dare pareri se non si conosce la persona e il vissuto, e io dopo averti sposato e averti donato tre figli penso che come ti descrivono non sei. Ognuno di noi ha qualche difetto, chi più chi meno, ma se siamo ancora qui è perché quel mostro come ti descrivono non conoscendoti tu non lo sei. E sì torneremo a sorridere, ma di nuovo insieme.