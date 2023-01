In merito alla storia di Valentina e Stefano, veri protagonisti di C’è posta per te, c’è davvero ben poco da sorridere. Alla base della vicenda c’è senza dubbio un amore tossico, la cui vera vittima è proprio la donna che ha mandato la lettera al programma di Maria De Filippi per chiedere scusa al marito.

Valentina e Stefano, la storia di C’è posta per te: interviene anche il Telefono Rosa

Se, infatti, Valentina si è scusata all’infinito per il tradimento a scapito del marito Stefano, quest’ultimo non ha accennato ad alcun pentimento nei confronti della donna per i suoi atteggiamenti palesemente maschilisti.

La storia narrata a C’è posta per te ha scandalizzato anche i Ferragnez, in particolare Chiara che ha bollato la relazione come assolutamente tossica (video in apertura).

Ma ad intervenire è stato anche il Telefono Rosa che ha preso inevitabilmente le difese di Valentina:

Essere umiliata, trattata male, derisa, sentirsi costretta a svolgere alcune mansioni o attività solo perché donna, alzare la voce, sbattere i pugni e rompere oggetti. Questo non è amore, ma VIOLENZA PSICOLOGICA e come tale va combattuta e non normalizzata in Tv.

Nel frattempo, dopo la messa in onda della puntata di C’è posta per te in tanti utenti si sono messi a caccia di informazioni: Valentina e Stefano stanno ancora insieme o si sono lasciati? I loro movimenti social hanno sollevato parecchi dubbi.